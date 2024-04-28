Владимирцы смогут получать жизненно важные препараты по расширенному списку Это касается не только...

Владимирцы смогут получать жизненно важные препараты по расширенному спискуЭто касается не только 33 региона, но и всей страны. Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.Таким образом, в обновлённый список добавлены три комбинированных препарата: цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Они применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями.Кроме того, в перечень ЖНВЛП включены два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом: сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб.Также эти медикаменты пополнили перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.Важно отметить, что все стадии производства этих препаратов осуществляются на территории РФ. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений