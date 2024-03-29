В Вязниках правоохранители проверили, как идёт ход строительства Центра культурного развития, возводимого в рамках нацпроекта «Культура».

В Вязниках правоохранители проверили, как идёт ход строительства Центра культурного развития, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Об этом рассказала региональной прокуратуры.По контракту сооружение объекта стоимостью более 157 млн рублей должно быть завершено до 1 июля текущего года. Однако на текущий момент общая готовность здания составляет порядка 39%, а по актам выполненных работ – всего 15%.Отмечается, что на текущий момент на стройке трудятся примерно 15 специалистов и 3 единицы техники, что, по мнению прокуратуры, недостаточно.«Отставание от графика является значительным, существует риск несвоевременного завершения работ, количество работников и строительной техники недостаточно для выполнения взятых обязательств, в связи с чем прокурором руководителю подрядной организации внесено представление», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также прокурорское представление внесено главе горадминистрации.