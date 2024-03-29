Информация по найденным предметам загружается в специальный сервис.

Пассажиры из Владимирской области могут получить вещи, забытые в поездах. За последние пять лет ГЖД вернула больше 21,4 тысячи оставленных вещей, сообщает пресс-служба компании.Чаще всего в поездах забывают документы, гаджеты, аксессуары и одежду. Найти оставленную в вагоне вещь можно в течение 30 дней с начала поездки. Для этого нужно подать заявку на сайте железной дороги, указав паспортные данные, номер билета и контактные данные. Также нужно описать забытую вещь и указать, где предположительно она была оставлена.Фотографии найденных предметов с привязкой к местам в вагоне загружаются в специальный сервис. Если пассажир опознает свою вещь, он получит информацию о её местонахождения и сможет забрать.