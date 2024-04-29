Основатель и главный дирижер владимирского русского оркестра Анатолий Антонов отмечает...

Основатель и главный дирижер владимирского русского оркестра Анатолий Антонов отмечает юбилейСегодня юбилей отмечает заслуженный деятель искусств России Анатолий Антонов. Основателю и главному дирижеру владимирского русского оркестра - 80! С юбиляром встретилась Мария Платанюк.- Отделение народных инструментов. Баян. Здесь в основном беловские ученики, Владимира Алексеевича. Он собирал вот такой ансамбль, оркестр.Это был первый оркестр маэстро Анатолия Антонова. Собранный ещё в музыкальной школе. Заслуженный деятель искусств России вспоминает: записался в неё, что называется "по объявлению".Обучение было бесплатным для детей погибших бойцов. Отца Анатолия Ивановича- офицера Ивана Антонова- смерть нашла на подступах к Берлину. До Великой Победы оставалось всего несколько дней. Тяжелейшее послевоенное время, но всегда целеустремленность и колоссальное трудолюбие. Таким было детство маэстро.Анатолий Антонов, заслуженный деятель искусств России, основатель и главный дирижёр Владимирского Русского оркестра:- Пришел домой, говорю: "Мам, я поступил в музыкальную школу. Она: "Ой!". Надо же покупать баян. В послевоенное время все же тяжело жили. И вот полтора года копили на баян. Копили-копили. Кое-как накопили.Музыка- она стала его главным ориентиром, подарила и встречу с любимой. С Бэллой Мошниной- она из Мурома- юный Анатолий познакомился в музыкальном училище. Оба сразу поняли: "Судьба".Бэлла Антонова, супруга заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова:- Скромность, конечно, в нём была. Он очень скромный был. А я-то вообще воспитана была очень строго. Отношение галантное очень. Воспитанное.На мартовских снимках 1964-ого- счастливая чета Антоновых. Скромная комсомольская свадьба. Вместе Анатолий Иванович и Бэлла Константиновна ровно 60 лет.Недавно отметили бриллиантовую свадьбу. Бэлла Антонова улыбается, вспоминая, как встретила влюбленных строгая сотрудница советского ЗАГСа.Бэлла Антонова, супруга заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова:- Нет, заявление не примем у вас. Идите за родителями. Пришли домой. Мама говорит: "Толя! Жениться собрался, а без мамы никуда.Вместе и горе, и в радости- это об Антоновых. Фундамент их семьи- Любовь, верность, взаимопонимание. И так каждый день. Ровно 6 десятилетий.- Я всегда всем говорю: "Учитесь прощать и просить прощения. Это самое главное".Маэстро Анатолий Антонов и Владимирская область - ровесники. И ему, и ей- 80! Регион жил, развивался вместе с ним... ((хроника)) Новые производства, строительство, первые троллейбусы- долгое время послевоенный Владимир был пешеходным, всплеск культурной жизни... Все это проходило перед его глазами... В плане города Анатолий Иванович - тоже однолюб.Художественный руководитель областной филармонии говорит: "Это как с музыкой". У него- человека масштабного таланта и энциклопедических знаний - есть СВОИ - любимые ИМЕНА.- Мусоргский- такая махина... И Чайковский- утонченный, интеллигентный. Это мои чувства. И очень я их люблю. Мне кажется, что я их понимаю.Репетиция с любимым коллективом. Тем, что еще одно антоновское дитя. Владимирский оркестр русских народных инструментов- один из лучших в России, созданный в декабре 1988-ого- для всех артистов -музыкальная семья. Сейчас коллектив готовится к бенефису маэстро, который пройдёт 6 мая на сцене филармонии.Игорь Безотосный, заслуженный артист Российской Федерации:- На вид Анатолий Иванович мягкий, сдержанный человек. Но в работе очень требовательный. Особенно перд концертом, он настраивает и себя, и коллектив на определённый лад.Творческая палитра оркестра- широчайшая. Но главный вектор- русская музыка. Свое искусство оркестр представлял на лучших концертных площадках страны и мира. А в 2006-ом коллективу под руководством Анатолия Антонова был присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.- Музыканты все владимирские, которые здесь выросли. Которые учились и в школах, и в училище, и в консерватории. В этом уникальность. И еще одна есть особенность. У нас не одна семейная пара образовалась здесь.Ольга Бохман, директор владимирского русского оркестра:- Нам очень повезло, потому что у нас работа по душе. И в том числе это связано именно с Анатолием Ивановичем, его душой, подходом к каждому артисту. Индивидуальному. У нас практически нет сменяемости артистов.Любимому дирижеру, музыкальному "папе" артисты желают главного- крепкого здоровья и вдохновения. Потрясающая энергия- главный "антоновский двигатель". И цифры в паспорте тут вовсе не причём.- Красиво... Восьмерка- вечная цифра. Бесконечность, ноль, красиво. Но откровенно могу сказать, что она мне не очень нравится. Мне больше нравится 90.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"