Премьер-министр Михаил Мишустин высказался о дальнейшей отмене карантина в России. По его словам, власти стараются действовать максимально аккуратно.

Премьер-министр Михаил Мишустин высказался о дальнейшей отмене карантина в России. По его словам, власти стараются действовать максимально аккуратно.О борьбе с COVID-19 руководитель кабмина говорил на заседании совета глав правительств стран СНГ. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, констатировал Мишустин.Премьер отметил снижение прироста заболевших. На этом фоне власти приступили к отмене карантина в России, заявил он. "Такие шаги пока мы делаем очень осторожно", – сказал глава правительства.По его словам, в ближайшее время Москва собирается направить за рубеж два миллиона тестов на коронавирусом. Большую их часть получат страны СНГ, уточнил Мишустин.заразились более 387 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 572 новых случая. За период эпидемии умерли 4 374 человека, выздоровели свыше 159 тысяч.Российские регионы продолжают отменять карантин. В Москве продлили режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня, однако жителям разрешили ходить на прогулки, открываются непродовольственные магазины.Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что смертность от в разы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне. Эпидемию градоначальник назвал общей трагедией.В интервью телеканалу "Россия-24" Собянин призвал спокойно относиться к произошедшему. Необходимо проанализировать ситцацию и постараться дальше минимизировать количество смертей, подчеркнул мэр.Публикация от (@dniru) 28 Май 2020 в 4:33 PDT