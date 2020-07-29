Что забавно, выявлена одна фальшивая десятирублёвая монета

Владимирское отделение банка России поведало о ситуации с фальшивомонетничеством на территории Владимирской области. По данным банка, за II квартал 2020 года на территории региона выявлено 89 поддельных купюр.Только в апреле-июне 2020 года в области выявлено 74 пятитысячных подделок, 14 тысячных банкнот и одна поддельная «пятисотка». Что забавно, выявлена одна фальшивая десятирублёвая монета.Также сотрудники банка обнаружили одну поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.«Во Владимирской области, как и целом по России, больше всего выявлено поддельных 5-тысячных и тысячных банкнот. Это объяснимо: в общем числе их доля составляет 29% и 25%. Оградить себя от получения поддельных банкнот можно, пользуясь безналичной оплатой товаров и услуг: в регионе хорошо развита сеть устройств по приему платежных карт: количество POS-терминалов в регионе приблизилось к 27 тысяч. Если же Вам нужна наличка на мелкие расходы, можно воспользоваться точками кешаут, на которых держатель карты может на кассе магазина снять со своего счета наличные средства. На начало 2020 года насчитывалось 45 подобных точек обслуживания», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.