За неделю из больниц выписано 138 пациентов. Поступило – 134 человека.

Во Владимирской области развернуто 178 коек для больных коронавирусом, оснащённых аппаратами ИВЛ. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян«Ситуация с пандемией тяжёлая, но стабильная. Наблюдается снижение коэффициента распространения. В регионе развёрнуто 1845 коек для больных ковидом. С подачей кислорода - 1265. Аппаратами ИВЛ с инвазивной вентиляцией лёгких оборудованы 133 места, 45 – с неинвазивной», - уточнила она.За неделю из больниц области выписано 138 пациентов. Поступило – 134 человека.Госслужащая напомнила, что в больницы поступила«Вакцинация проходит в 56 стационарных пунктах. Работают 20 мобильных бригад», - пояснила представитель депздрава.На 28 июля в регионе привито 204 тысячи жителей Владимирской области. Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек. По плану иммунизацию должны пройти 656 тысяч владимирцев.