Не секрет, что даже знаменитости не могут быть досконально уверены в собственной безопасности. Так актера Вячеслава Гришечкина чуть было не задушили в собственной квартире.

Не секрет, что даже знаменитости не могут быть досконально уверены в собственной безопасности. Так актера Вячеслава Гришечкина чуть было не задушили в собственной квартире.Инцидент произошел в Москве в жилье на улице Миклухо-Маклая. По всей видимости, артист пригласил к себе в гости знакомого, с которым у них произошел конфликт в ходе беседы. Сперва начались крики, а после они переросли в полноценную драку."Артист сообщил правоохранителям, что его избили. Медики диагностировалиу Гришечкина травму головы, однако от госпитализации он отказался", – передает слова источника в правоохранительных органах . Стоит заметить, что подобные происшествия нередки. Соседи знаменитости отмечали, что не первый раз слышат происходящий за стеной квартиры Гришечкина конфликт.Как отмечает газета "", изначально жильцы дома услышали крики и ругань, а потом Вячеслав уже обратился за помощью. Когда он позвонил в дверь одной из соседних квартир, у него на голове была кровь. Кроме того, актер рассказал, что его пытались задушить.12 Сен 2019 в 9:47 PDTПрибывшие на место следователи не смогли опознать злоумышленника. К тому времени неизвестный скрылся из квартиры Гришечкина. Впрочем, сам артист не стал писать заявление на того, кто его избил. Когда приехали полицейские, он заявил им, что на самом деле никакого избиения не было, а скорую он вызвал лишь потому что плохо себя почувствовал после ссоры с другом – якобы перенервничал.