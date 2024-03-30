Какова будет стоимость проезда во владимирском общественном транспорте в апреле? В данный момент...

Какова будет стоимость проезда во владимирском общественном транспорте в апреле?В данный момент известно, что стоимость проезда в общественном транспорте во Владимире повысится во второй половине весны 2024 года. Каким будет тариф – пока неизвестно.Новые цены на проезд в общественном транспорте Владимира официально установят 2 апреля (2024 года). Вопрос обсудят на заседании регионального министерства регулирования тарифов и цен.Известно, что разговоры ведутся о «40 рублях». Напомним, еще в феврале (на брифинге) глава города Дмитрий Наумов сообщил о просьбе компании «Владпассажиртранс» повысить тариф.То есть, возможно, к концу этой весны поездка по Владимиру «туда-обратно» будет стоить 80 рублей. А для семьи, состоящей из четырёх человек - 320 рублей. Кто-то из горожан заочно шутит, что дешевле «вызвать такси». Поездка выйдет «с комфортом», а не «как сельди в бочке».«Возможно, для начала стоит привести в порядок график работы общественного транспорта? И пересмотреть интервалы на основных маршрутах? А также наладить работу с валидаторами? А то водители и пассажиры сильно нервничают … » - рассуждают владимирцы в популярных соцсетях.Власти областного центра, в свою очередь, прорабатывают вопрос «усиления» нескольких автобусных маршрутов областного центра. Предполагается вывести еще два автобуса на "кольцевой, двадцать восьмой". Сейчас по нему курсируют четыре единицы техники. Не хватает машин и на 26-м маршруте. Его сейчас обслуживает муниципальный "Владимирпассажиртранс". И да, власти признают, что действительно - самая сложная ситуация - на маршруте номер 17. Месяц, как его обслуживание приостановлено. Но уверяют горожан - это временная мера.Возвращаясь к стоимости проезда во владимирском общественном транспорте, делаем вывод, что в начале апреля она останется прежней, но чуть позже тариф изменится. Как именно — узнаем совсем скоро.Напомним, в данный момент стоимость проезда в муниципальных автобусах – 30 рублей, если платить наличными деньгами, и 28 – «по карте». В троллейбусах города Владимира проезд стоит – 30 и 27 рублей.Фото: Архив ГТРК «Владимир»