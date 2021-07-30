В Юрьев-Польском за повторное аналогичное нарушение в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

В середине июня сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району в ночное время был остановлен автомобиль «ВАЗ-11113» под управлением 20-летнего жителя одного из районных сёл. У инспекторов возникли подозрения в трезвости водителя, которые подтвердились проведенным освидетельствованием.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния.В отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.***За 4 дня текущей недели сотрудниками ОГИБДД региона от управления транспортом отстранены 49 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. В июле сотрудниками полиции региона зафиксировано свыше 360 подобных фактов. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло более 10 ДТП.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.