Фальшивки фигурант сбывал на автозаправочных станциях в двух регионах.

В начале августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились представители автозаправочных станций города, которые сообщили об обнаружении двух фальшивых денежных купюр. По словам заявителей, неизвестный покупал топливо, а оплату произвел денежными купюрами, номиналом 5 000 рублей. Впоследствии выяснилось, что деньги поддельные.По данным фактам следственным отделом ОМВД России были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и сбыт поддельных денег).В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев – Польскому району проанализировали информацию, установили маршрут передвижения предполагаемого злоумышленника и его возможное местонахождение.В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению противоправных действий был задержан 27-летний уроженец соседнего региона. В автомобиле, на котором он передвигался, полицейские обнаружили пять купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки.Фигурант пояснил, что поддельные деньги приобрел через сеть Интернет и сбывал на территории Владимирской и Московской областей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных противоправных эпизодов.Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.УМВД России по Владимирской области напоминает:Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию! Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру! Помните! За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.