Отставка президента Александра Лукашенко и приход на его место Светланы Тихановской не сулит Белоруссии ничего хорошего. О последствиях смены власти в республике рассказал политолог Алексей Зубец.

Отставка президента Александра Лукашенко и приход на его место Светланы Тихановской не сулит Белоруссии ничего хорошего. О последствиях смены власти в республике рассказал политолог Алексей Зубец.Согласно данным Центризбиркома Белоруссии, Светлана Тихановская на президентских выборах заручилась поддержкой 10% проголосовавших. За прошедшие месяцы уровень ее популярности остался на том же уровне, считает Зубец.Эксперт убежден, что бывшему кандидату в президенты нечего предложить белорусам. А если Александр Лукашенко уйдет в отставку, то республика останется без управленческого аппарата – вместе с ним посты покинут чиновники, рассуждает Зубец.По его словам, у Тихановской нет людей, которых можно поставить на ключевые посты. Ее приход к власти означает коллапс и развал белорусской экономики, приводит мнение политолога портал "Украина.ру".Зубец полагает, что в первые дни после выборов перед Кремлем стоял выбор – поддержать Лукашенко или Тихановскую. Но помогать оппозиции – не в российских интересах, заявил эксперт.Тем не менее Зубец считает, что нынешний политический режим в Белоруссии обречен. Поэтому Москва выступает за реформы и мирную смену власти в республике, отметил политолог.Ранее Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии. Она потребовала от Лукашенко уйти в отставку, выпустить из тюрем политических заключенных и прекратить насилие над протестующими.26 октября она объявила о начале общенациональной забастовки. План оппозиции провалился: большинство предприятий продолжили работать.В минувшее воскресенье в Минске прошел очередной митинг оппозиции. Правоохранители применили резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Задержаны 160 человек.