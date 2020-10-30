В России с 30 октября вступает в силу запрет на курение кальянов и использование систем нагревания табака в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.

Документ о внесении соответствующих изменений в статью 11 Федерального закона (ФЗ) Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака подписал 31 июля президент России Владимир Путин. В этом же месяце его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации РФ.Легально курить табачные кальянные смеси можно будет только в специализированных заведениях — кальянных, где не оказываются услуги общественного питания. В Совете Федерации ранее поясняли, что обновленный закон не запрещает деятельность кальянных, но тогда они не должны предлагать еду и напитки.Запрет на курение табакосодержащих кальянных смесей существовал и раньше, официально рестораторы должны были вывести эти позиции из меню услуг и переключиться на бестабачные смеси.