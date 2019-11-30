Звезда отечественной эстрады сообщила о том, планирует грандиозный концерт на свое 80-летие. Алла Пугачева призналась, что назвала бы его А напоследок я скажу.

Звезда отечественнойэстрады сообщила о том, планирует грандиозный концерт на свое 80-летие. АллаПугачева призналась, что назвала бы его "А напоследокя скажу".Ведущий Первогоканала Кирилл Клейменов, которому Примадонна дала интервью, напомнил певице,что в ее фильме "Тот самый концерт" только четыре старых хита, которые знаетвся страна, остальные же песни новые. Алла Пугачева ответила, что подбиралакомпозиции, которые соответствуют ее сегодняшнему мировоззрению.Так, новаяпесня "Мой друг" уже заменила ей "Не отрекаются, любя". Она – о неравном браке,где женщина намного старше своего избранника. "Я разложила песни так, как будто бы просто разговаривала с вами подушам", – поделилась знаменитость.По словам Аллы Пугачевой, свое отношение к чему-либо она имеетвозможность выразить в композиции. "И так каждая песня была моей мыслью", -заявила артистка.Примадонна призналась,что не отправляла новых песен на радио, потому что они создавались не дляротации. Возможно, Алла Пугачева издаст их отдельным диском. А по поводусвоих прежних хитов она пообещала, что соберет из них концерт на свое 80-летие.Певицаотметила, что это большая мотивация, чтобы жить как можно дольше и следить засвоим здоровьем. "Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное – бытьболее-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя", – сняла с себяответственность перед грандиозным мероприятием , переложив ее напоклонников, которые наизусть знают ее хиты.Порассуждала исполнительница и о современных реалиях. "Вот этот"Инстаграм". Что это такое?! Меня всю жизнь учили, что сплетничать и хвастатьсянехорошо. Но я вижу, что сейчас все-таки время "Инстаграма", – высказалась