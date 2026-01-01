За прошедший год древний город принял 1,3 млн гостей, значительно опередив другие популярные туристические направления страны.

Суздаль возглавил рейтинг самых посещаемых малых городов России по итогам года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. За отчетный период город принял 1,3 млн туристов, что позволило ему занять первую строчку списка.Эксперты связывают такой высокий интерес путешественников с уникальным историческим наследием региона, аутентичной архитектурой и развитием народных промыслов. Популярность Суздаля подчеркивает статус города как ключевого центра культурно-познавательного туризма в стране.В топ популярных направлений также вошли Елабуга, принявшая 850 тысяч человек, Таруса с показателем в 400 тысяч гостей, а также Тобольск и Касимов. Несмотря на конкуренцию со стороны других исторических центров, Суздаль сохраняет за собой звание абсолютного лидера по количеству визитов в категории малых городов.