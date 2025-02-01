124 – по такому номеру могут позвонить дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Экстренная психологическая помощь оказывается круглосуточно, подчеркнули в правительстве

124 – по такому номеру могут позвонить дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Экстренная психологическая помощь оказывается круглосуточно, подчеркнули в правительстве области. Также сохранился и длинный номер детского телефона доверия – 8 (800) 200-01-22. В министерстве соцзащиты напомнили, что все звонки на линию поддержки – бесплатные и анонимные. На связи – профессиональные психологи, которые