Суд вынес приговор нетрезвой автоледи без прав, которая сбила пешехода на улице Студенческой. Женщина отправится в колонию-поселение на три года. Но не все так просто. Напомним, в декабре

Суд вынес приговор нетрезвой автоледи без прав, которая сбила пешехода на улице Студенческой. Женщина отправится в колонию-поселение на три года. Но не все так просто. Напомним, в декабре прошлого года обвиняемая наехала на 45-летнюю женщину так, что ее пришлось доставать из-под авто спасателям. На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль «Мицубиси Монтеро» сначала пропускает пешехода, а