Ирина Никулина, генеральный директор «Буарон» в России, врач-
терапевт, нутрициолог, health-коуч, ведущая программы «Просто
о здоровье» на телеканале «Доктор», автор тг-канала «Просто о
здоровье».
В преддверии летних каникул многие готовятся к пикникам на природе
и сезону шашлыков. Однако, именно в этот период, соскучившись за
зиму по любимым блюдам на гриле, большой шанс перегрузить
желудок. Именно переедание вызывает не только чувство тяжести, но
и способно спровоцировать нарушение пищеварения, особенно при
избытке жирных мясных блюд.
Основные принципы меню
Рацион стоит формировать из сочетания белков, углеводов и
клетчатки. Идеальным дополнением к мясу станут зелень и овощи:
сельдерей, кабачки, огурцы, брокколи, цветная капуста. Они не только
насыщают организм витаминами, но и помогают охлаждать организм в
теплую погоду.
Некоторые овощи, например брокколи, содержат фитохимические
вещества, ускоряющие расщепление жиров. Особого внимания также
заслуживает спаржа, богатая аспарагином – алкалоидом, который
напрямую воздействует на жировые клетки и расщепляет их.
От чего стоит отказаться в сочетании с мясными блюдами:
Острые приправы (например, перец), кофе, чай, алкоголь и
сладкие газированные напитки. Они закисляют организм и
провоцируют обезвоживание.
Белый хлеб и молочные продукты. Они способствуют отекам и
замедляют обмен веществ.
И, если будете жарить шашлык, избегайте обугливания мяса – это
прямой путь к трансформации продукта в настоящий канцероген.
Такие простые изменения в меню помогут насладиться праздниками
без вреда для здоровья, сохранить легкость и хорошее самочувствие.