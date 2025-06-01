Ирина Никулина, генеральный директор «Буарон» в России, врач- терапевт, нутрициолог, health-коуч, ведущая программы «Просто о здоровье» на телеканале «Доктор», автор тг-канала «Просто о здоровье».

В преддверии летних каникул многие готовятся к пикникам на природеи сезону шашлыков. Однако, именно в этот период, соскучившись зазиму по любимым блюдам на гриле, большой шанс перегрузитьжелудок. Именно переедание вызывает не только чувство тяжести, нои способно спровоцировать нарушение пищеварения, особенно приизбытке жирных мясных блюд.Основные принципы менюРацион стоит формировать из сочетания белков, углеводов иклетчатки. Идеальным дополнением к мясу станут зелень и овощи:сельдерей, кабачки, огурцы, брокколи, цветная капуста. Они не тольконасыщают организм витаминами, но и помогают охлаждать организм втеплую погоду.Некоторые овощи, например брокколи, содержат фитохимическиевещества, ускоряющие расщепление жиров. Особого внимания такжезаслуживает спаржа, богатая аспарагином – алкалоидом, которыйнапрямую воздействует на жировые клетки и расщепляет их.От чего стоит отказаться в сочетании с мясными блюдами:Острые приправы (например, перец), кофе, чай, алкоголь исладкие газированные напитки. Они закисляют организм ипровоцируют обезвоживание.Белый хлеб и молочные продукты. Они способствуют отекам изамедляют обмен веществ.И, если будете жарить шашлык, избегайте обугливания мяса – этопрямой путь к трансформации продукта в настоящий канцероген.Такие простые изменения в меню помогут насладиться праздникамибез вреда для здоровья, сохранить легкость и хорошее самочувствие.