«С дем люсби, семыи и брножти». Нейросеть подставила организаторов муромского полумарафона, изобразив странную семью и перековеркав надписи на футболках. На это обратил внимание

«С дем люсби, семыи и брножти». Нейросеть подставила организаторов муромского полумарафона, изобразив странную семью и перековеркав надписи на футболках. На это обратил внимание телеграм-канал «Mash на спорте». Из поста телеграм-канала «Mash на спорте» СММщики мероприятия чуть-чуть переигрались с нейросетками и запилили афишу, на которой в довольной бегущей семье есть: два отца, карлик-дед, бабуля, мамуля и