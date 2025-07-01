Общественники проверили 75 автозаправок в 12 районах региона.

По данным общественной организации «Народный контроль», на заправках Владимирской области существенно увеличился объем продаж некачественного бензина. Активисты заявили, что каждая десятая проба топлива не соответствует требованиям Таможенного союза, а с 2022 года этот показатель вырос в десять раз.Как пишет «», межрегиональная общественная организация потребителей «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» подвела итоги годового проекта «Трасса: качественное моторное топливо и безопасные дороги», который реализовался на президентский грант. В рамках проекта общественники проверили 75 автозаправок в 12 районах Владимирской области, контролируя соблюдение законодательства в сфере экологии и защиты прав потребителей. Они отбирали пробы топлива для лабораторного анализа и, в случае выявления нарушений, направляли жалобы в надзорные органы.По результатам обращений «Народного контроля» Росстандарт и Роспотребнадзор вынесли по 16 предостережений владельцам заправок, а министерство природопользования Владимирской области — 5 предостережений.