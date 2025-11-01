Об этом сообщила администрация города.

В микрорайоне Энергетик временно ограничили движение транспорта из-за работ по устранению последствий атаки беспилотника. Об этом администрация города.Перекрыты дороги в районе проведения восстановительных работ. Общественный транспорт временно не останавливается на остановке «Поворот на Энергетик». Автобусы следуют по объездной дороге до улицы Поисковой (поворот на дата-центр «Яндекс»).Сегодня специалисты продолжат устранять последствия беспилотной атаки. Губернатор Александр Авдеев ранее заявлял, что энергосистема области работает стабильно, а угрозы для жителей нет.Ограничения сохранятся до завершения всех восстановительных работ. Точные сроки пока не называют.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .