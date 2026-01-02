Виновное лицо после вмешательства прокуратуры было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации на поднадзорной территории мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.Установлено, что 7 апреля этого года с подрядчиком был заключен контракт общей стоимостью более 146 млн рублей на проведение в срок до 1 ноября благоустройства Привокзальной площади с прилегающей территорией, а также памятником имени Н.Ф. Гастелло.Однако условия этого контракта подрядной организацией в установленный срок не смогла выполнить. В частности, не завершено асфальтирование и мощение всех необходимых зон, не поставлены малые архитектурные формы и не установлено освещение.По результатам проверки прокурор внёс руководителю подрядной организации представление. Только после вмешательства надзорного ведомства работы на объекте были активизированы, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.«В настоящее время благоустройство Привокзальной площади завершено», — заключили в пресс-службе региональной прокуратуры.