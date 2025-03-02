Организаторам пришлось постараться, чтобы провести гонку – снег на трассу свозили в прямом смысле слова вручную.

В Вязниках состоялся местный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2025», сообщает глава администрации района Игорь Зинин. На лыжи встали как взрослые, так и дети.Как сказал заместитель председателя ЗС Владимирской области Роман Кавинов, Вязниковский район стал единственным, где в этом году удалось провести состязание полноценно. При этом в гонке приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от трех до 80 лет.Кавинов уточнил, что организаторам пришлось постараться, чтобы провести гонку – снег на трассу свозили в прямом смысле слова вручную.