Сотрудники Следкома РФ навестили маленьких воспитанников Муромского дома ребенка в Международный день защиты детей. Малыши получили настоящий праздник, рассказали в пресс-службе СУ СК

Сотрудники Следкома РФ навестили маленьких воспитанников Муромского дома ребенка в Международный день защиты детей. Малыши получили настоящий праздник, рассказали в пресс-службе СУ СК Владимирской области. Кроме работников Следкома, к детям приехали аниматоры в костюмах героев мультфильмов. Ребята получили то, что так сильно любят все дети – воздушные шары, мыльные пузыри, фокусы, игры и сладкие подарки.