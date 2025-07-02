На службе отправились 50 ребят.

В Коврове Владимирской области 50 молодых местных жителей в рамках весеннего призыва отправились на службу, сочетая военную подготовку и работу на оборонном заводе имени В.А. Дегтярева. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.«Подчеркну, что служба на заводе стала популярной среди ковровской молодежи. Сегодня, провожая ребят служить мы пожелали молодым солдатам Родины успехов в освоении военного дела и выполнении производственных задач», — написал депутат Игорь Игошин в своих соцсетях.Весенний призыв стал первым расширенным набором после увеличения численности роты до 100 человек благодаря нашим совместным с руководством завода усилий.Служба в роте стала популярной среди молодежи. Кстати, вернувшиеся на завод после срочной службы получат накопленную за год зарплату.Это уже третий призыв в научно-производственную роту, существующую в Коврове второй год.