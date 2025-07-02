До конца дня во Владимире и области ухудшится погода. Синоптики передают грозу с дождем и усиление ветра до 15-17 м/с, предупреждает пресс-служба администрации столицы региона. Во время такой

До конца дня во Владимире и области ухудшится погода. Синоптики передают грозу с дождем и усиление ветра до 15-17 м/с, предупреждает пресс-служба администрации столицы региона. Во время такой погоды важно быть внимательнее: повышается вероятность обрывов ЛЭП, ДТП, нарушений в работе ЖКХ, обрушений деревьев и ветхих конструкций. Согласно сервису «Яндекс. Погода», к вечеру 2 июля термометр