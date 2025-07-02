Об этом сообщили в Госавтоинспекции Владимирской области.

Госавтоинспекция Владимирской области провела ряд рейдов, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Особое внимание уделялось отдаленным районам, где юные мотоциклисты часто позволяют себе пренебрегать правилами.В ходе одного из рейдов был задержан 14-летний подросток из Уварова, управлявший питбайком без водительского удостоверения. На подростка в присутствии отца был составлен протокол, а питбайк отправлен на штрафстоянку. Похожий случай произошел и в Оргтруде.ГИБДД напоминает родителям о высокой опасности, которой они подвергают своих детей, разрешая им управлять мотоциклами без прав. Данные о нарушителях будут переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних для постановки на учет. Во Владимирской области ГИБДД изъяла более 150 единиц мототранспорта за июнь.