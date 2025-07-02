5 участков автодорог общей протяженностью 2 км отремонтировали в Гусь-Хрустальном районе. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона. Ремонт завершен на улицах Молодежной в деревне

5 участков автодорог общей протяженностью 2 км отремонтировали в Гусь-Хрустальном районе. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона. Ремонт завершен на улицах Молодежной в деревне Вашутино, Вокзальной в поселке Великодворский, Полевой в деревне Уляхино. Дорожники также отремонтировали проезд в деревне Шевертни и подъезд к кладбищу в урочище Покров. Все отремонтированные дороги ведут к важным объектам.