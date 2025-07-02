С начала 2025 года санитарная авиация Владимирской области выполнила 51 вылет, среди которых – шестеро детей. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Вертолеты доставляют тяжелобольных

С начала 2025 года санитарная авиация Владимирской области выполнила 51 вылет, среди которых – шестеро детей. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Вертолеты доставляют тяжелобольных пациентов из районов в областные больницы, а также в клиники Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов. Чаще всего медборт вылетал в Гусь-Хрустальный и Муром. Самой юной пассажиркой стала пятимесячная девочка