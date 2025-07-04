Власти Владимира уточняют границы территории под новую дорожную перемычку от ДТЮ до Стрелецкого переулка. Информацию о планировке местности между земельными участками в районе улиц

Власти Владимира уточняют границы территории под новую дорожную перемычку от ДТЮ до Стрелецкого переулка. Информацию о планировке местности между земельными участками в районе улиц Стрелецкий мыс и Пушкарской опубликовали на официальном сайте Госзакупок. Ориентировочная площадь территории — 6 гектаров. За проект, который требуется разработать до 31 октября, городские власти готовы предложить 1 миллион рублей. В