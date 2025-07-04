Теперь — официально. Парковать кикшеринговые самокаты можно только в 44 местах Владимира. Постановление главы города опубликовано на сайте администрации. Также запретили размещение СИМов

Теперь — официально. Парковать кикшеринговые самокаты можно только в 44 местах Владимира. Постановление главы города опубликовано на сайте администрации. Также запретили размещение СИМов возле памятников культуры, скверов, мемориалов, остановок, на узких тротуарах. Те самокаты, которые будут припаркованы в неправильном месте, — подлежат эвакуации. Андрей Михно, зам. главы администрации г. Владимира 30 числа [июня – прим.]