Крупная авария в Судогодском районе. На трассе Владимир — Муром — Арзамас у села Мошок столкнулись 3 автомобиля.

(Судогодский р-н)Крупная авария в Судогодском районе. На трассе "Владимир — Муром — Арзамас" у села Мошок столкнулись 3 автомобиля. По предварительной версии, 40-летний водитель автомобиля Додж не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Под удар попали ВАЗ и Toyota. В автопроисшествии пострадали четыре человека: водитель автомобиля Додж, его 67-летний пассажир, а также 35-летний водитель и 44-летний пассажир иномарки Тойота. Всех с травмами госпитализировали. Водителю "ВАЗа" помощь была оказана на месте. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.