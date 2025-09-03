В столице Болгарии Софии завершилось первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Несколько дней свыше 550 спортсменов из 71 страны мира выявляли сильнейших в личном и командном

В столице Болгарии Софии завершилось первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Несколько дней свыше 550 спортсменов из 71 страны мира выявляли сильнейших в личном и командном первенстве. В составе сборной России выступала воспитанница отделения дзюдо Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу Анастасия Белова. Она стала бронзовым призёром в