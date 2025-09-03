Мужчина ударил женщину ножом в область ключицы.

Во Владимирской области завершено расследование дела против мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подробности рассказали в СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в июне 2025 года в поселке имени Карла Маркса, во время распития алкоголя с соседкой, между ними произошла ссора. В результате мужчина ударил женщину ножом в область ключицы. Потерпевшая скончалась на месте от потери крови.Обвиняемый признал вину и ожидает суда под стражей.