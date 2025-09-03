За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области произошло 30 крупных ДТП.

За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области произошло 30 крупных ДТП. В этих авариях четыре человека погибли и 32 получили травмы.По данным Госавтоинспекции, в этот же период было выявлено 80 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.В Муромском районе 66-летний водитель «Лады» съехал в кювет и врезался в дерево, скончавшись на месте.В Петушинском районе 30-летний водитель «Хендая» не справился с управлением на трассе М-12 «Восток» и столкнулся с грузовиком. Он погиб на месте.Во Владимире на Судогодском шоссе 25-летняя девушка на «Фиате» не уступила дорогу мотоциклу, в результате чего 45-летний мотоциклист скончался.