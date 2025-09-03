После увольнения ей не выплатили зарплату за шесть месяцев.

Жительница Владимира получила зарплату за полгода работы после того, как в дело вмешалась прокуратура. В ходе проверки было установлено, что женщина работала администратором в одной из организаций с 2021 года, однако трудовые отношения с ней не были оформлены.После увольнения ей не выплатили зарплату за шесть месяцев. По результатам проверки прокурор обратился в суд. В итоге требования были удовлетворены: работодатель внёс в трудовую книжку запись о трудовой деятельности, а также выплатил задолженность по зарплате.В настоящее время взыскание компенсации за задержку выплаты и моральный вред находится на принудительном исполнении.