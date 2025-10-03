Это первая партия гуманитарного груза для мирных граждан Белгородской области, пострадавших от нападений ВСУ. Сегодня рано утром грузовик отправился в путь. На борту – постельное бельё,

Это первая партия гуманитарного груза для мирных граждан Белгородской области, пострадавших от нападений ВСУ. Сегодня рано утром грузовик отправился в путь. На борту – постельное бельё, бутилированная вода, налобные фонари, порошковые огнетушители. Губернатор Александр Авдеев поблагодарил владимирцев за участие в помощи жителям Белгородчины. Спасибо всем землякам, которые помогают мирным жителям, пострадавшим от нападений ВСУ, –