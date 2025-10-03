Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

В ходе очередного обмена военнопленными из плена освобождены еще два жителя Владимирской области. Об этом губернатор региона Александр Авдеев в своем официальном аккаунте.«Два Андрея, владимирец и ковровчанин, едут на родину», — написал губернатор, выразив благодарность Министерству обороны и уполномоченным по правам человека за постоянную совместную работу по возвращению бойцов.Глава региона подчеркнул, что после прибытия освобожденным военнослужащим предстоит реабилитация. При этом, по словам Авдеева, крайне важно позаботиться не только об их физическом, но и о душевном состоянии.«Медико-психологическая помощь предусмотрена и для самих военнослужащих, и для их семей», — заявил губернатор.Специализированные кабинеты уже действуют в районных и городских больницах, а также в филиале фонда «Защитники Отечества».На заседании региональной межведомственной комиссии Александр Авдеев поручил Министерству здравоохранения расширить базу для оказания медицинской и психологической помощи участникам специальной военной операции до конца года. Также дано указание организовать в муниципальных образованиях диспансеризацию ветеранов с привлечением узких специалистов.