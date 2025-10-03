На проходящем в Сочи чемпионате России по спортивной гимнастике женская сборная Владимирской области завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Это стало первой значимой

На проходящем в Сочи чемпионате России по спортивной гимнастике женская сборная Владимирской области завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Это стало первой значимой наградой для региона на данном турнире. Об этом поделились в облправительстве. Чемпионат России является ключевым событием сезона, определяющим состав сборной для участия в предстоящем чемпионате мира в Джакарте, который пройдет с 19