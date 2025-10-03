Он создан, чтобы сделать службу в органах внутренних дел более доступной.

Во Владимире открылся профориентационный рекрутинговый центр УМВД России по городу. Он создан, чтобы сделать службу в органах внутренних дел более доступной и понятной для тех, кто планирует стать стражем правопорядка.Центр будет работать напрямую с потенциальными кандидатами на службу в полиции. Здесь будущие сотрудники могут: узнать о службе в органах внутренних дел от действующих полицейских, получить консультации от специалистов отдела кадров, составить резюме и разобраться в вопросах профессионального отбора и трудоустройства.Первыми гостями центра стали учащиеся и студенты из ведущих учебных заведений города, включая ВлГУ, РАНХиГС, а также авиамеханический и политехнический колледжи.С приветственным словом к молодёжи заместитель начальника управления МВД России по Владимирской области, полковник полиции Павел Алексахин. Он призвал ребят сделать правильный выбор, а также предложил изучить различные подразделения, чтобы определиться с местом будущей службы.Начальник городского Управления Илья Исаченко поблагодарил участников за «неподдельный интерес» и подчеркнул, что ждёт каждого из них для поступления на службу.На мероприятии сотрудники из таких подразделений, как уголовный розыск, отдел экономической безопасности, участковые уполномоченные и Госавтоинспекция, подробно рассказали о своей работе и требованиях к кандидатам. Ребятам также продемонстрировали работу полиции и разъяснили порядок поступления в учебные заведения МВД России.