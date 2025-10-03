Сотворенный сад представляет собой символ внутреннего мира и души человека

Иммерсивная выставка Затерянный сад открылась в павильоне № 29 Цветоводство и озеленение Биокластера на ВДНХ в Москве в четверг, 2 октября. Это совместный проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и НИУ ВШЭ.Сад представляет собой символ внутреннего мира и души человека. Экспозиция построена по нескольким тематическим зонам. На выставке можно увидеть керамические скульптуры, к примеру, фигуры животных, абстрактные образы людей и природы. По словам куратора проекта Александры Захаровой, выставка обращается к ресурсам и фондам музея, который работает с научной тематикой.В этом и заключается уникальность проекта: вместе со студентами мы обращаемся к биологическим материалам и мотивам, стараясь показать, насколько особенным и глубоко личным может быть союз человека, природы и искусства, - подчеркнула она.Созданный арт-группой Agey Tomesh цифровой фантазийный проект Цветочный гороскоп станет важным экспонатом выставки. Авторы сотворили экспозицию из 366 изображений цветов и приложили к ним соответствующие описания. Выставка работает до 31 октября.Это не просто проект, а новый этап в совместной работе музея с крупнейшими образовательными учреждениями страны, - считает директор Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева Игорь Рябоконь.