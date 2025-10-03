Завтра на Красной площади в Суздале соберутся более 130 мастеров и сельхозпроизводителей из разных уголков России. Посетители ярмарки смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и

Завтра на Красной площади в Суздале соберутся более 130 мастеров и сельхозпроизводителей из разных уголков России. Посетители ярмарки смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и уникальные сувениры и подарки ручной работы от лучших мастеров нашей страны. Ожидается насыщенная развлекательная программа: выступления лучших коллективов области, необычные конкурсы (на самый длинный хрен и диковинный овощ), лотерея и детская зона