Рабочие устанавливают ограждение. Постамент уже затянут сеткой. Один из главных памятников города начинают ремонтировать. Монумент расположен в центре туристического притяжения, в парке

Рабочие устанавливают ограждение. Постамент уже затянут сеткой. Один из главных памятников города начинают ремонтировать. Монумент расположен в центре туристического притяжения, в парке Пушкина на смотровой площадке за Успенским Собором. Памятнику князю Владмиру давно требовался ремонт, и вот, долгожданные работы начались. 4 сентября подрядчик установил оградительные элементы, чтобы в ходе проведения мероприятий ни жители, ни гости