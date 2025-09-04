Трагедия произошла 17 августа 2024 года на трассе «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский».

Во Владимирской области вынесли приговор водителю ВАЗ-21093, по вине которого погиб водитель мопеда. Трагедия произошла 17 августа 2024 года на трассе «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский». Об этом сообщает прокуратура региона.Как установило следствие, водитель легковушки отвлекся от управления, когда у него в салоне упал телефон. Пытаясь найти мобильник, он выехал на встречную полосу и врезался в мопед. 36-летний мотоциклист скончался на месте.Суд приговорил виновника к 1,5 годам колонии-поселения и лишил прав на 2 года. Также, по решению суда, он выплатит матери погибшего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу.