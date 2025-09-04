Минздрав проводит проверку, чтобы установить причины трагедии.

Во Владимирской области разбираются в обстоятельствах смерти 29-летней Ксении Ворониной, скончавшейся после кесарева сечения в Гусь-Хрустальной ЦРБ 22 июля.Минздрав проводит проверку, чтобы установить причины трагедии. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы. Персонал роддома отправили на повышение квалификации. Ожидается приезд специалистов из НМИЦ АГП им. Кулакова для оценки состояния роддома и решения о его дальнейшей работе.Напомним, ранее мы подробно писали о истории Ксении Ворониной. Прочитать ее можно .