Юбилейный ВЭФ собрал в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском более 4,5 тысячи участников из более чем 70 стран. Традиционно здесь озвучивают важные для страны решения, презентуют новые инициативы, инструменты развития и прорывные технологии, заключают знаковые инвестиционные соглашения.

Юбилейный ВЭФ собрал в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском более 4,5 тысячи участников из более чем 70 стран. Традиционно здесь озвучивают важные для страны решения, презентуют новые инициативы, инструменты развития и прорывные технологии, заключают знаковые инвестиционные соглашения.- Каждый форум для нас - экзамен. Мы разрабатываем технологии управления, создаем новые механизмы, утверждаем законы, добиваясь улучшения жизни людей. Результаты этой работы очевидны. Во всех регионах округа люди видят новые заводы, мосты, верфи, металлургические и химические предприятия, которые создают экономический ландшафт округа. В 2024 году на Дальний Восток приехало на 24 тысяч человек больше, чем уехало, рождаемость превысила среднероссийскую на 11 процентов. Мы прекрасно понимаем, что предстоит большая работа, что позитивные изменения еще только начались. Но мы уверены в том, что справимся, - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.На полях форума запланировано более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков. В рамках сессий участники обсуждают раскрытие потенциала человеческого капитала, логистику, инвестиции, инновации, внедрение искусственного интеллекта, развитие международной экономической и гуманитарной кооперации и другие темы.В честь 80-летия Победы открытие выставки "Улица Дальнего Востока" в первый день форума началось с торжественного шествия по набережной ДВФУ. В нем приняли участие ветераны СВО, боевых действий, активисты всероссийского движения "Волонтеры Победы", представители делегаций дальневосточных регионов.В каждом павильоне "Улицы Дальнего Востока" можно узнать о новых проектах и достижениях региона, купить аутентичные сувениры, украшения, одежду, местные деликатесы.Успешно прошел третий международный форум "День сокола". Декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета, которую на первом форуме приняли Россия, Монголия, КНР, ОАЭ, Киргизия, Казахстан и Бахрейн, намерены поддержать Индия и Саудовская Аравия. Участники договорились продолжить работу над легитимным оборотом соколиных между Россией и странами Персидского залива, внедрять успешные практики их сохранения, создать в Калмыкии первый в России питомник воспроизведения дрофы-красотки.Как измерить социальный эффект от креативных проектов и интегрировать эти показатели в государственные стратегии? Ведь кино, анимация, медиа, дизайн, гастрономия, мода становятся полноценными участниками трансформации общества. Какие форматы партнерства между государством, бизнесом, НКО и креативным сектором наиболее эффективны? Эти и другие темы обсудили участники форума креативных индустрий.В условиях растущего интереса к локальным вкусам и национальной кухне Дальний Восток обладает всем необходимым для превращения гастрономии в полноценный экспортный и инвестиционный кластер. Участники форума креативных индустрий первыми смогли оценить разнообразие вкусов на дегустации на рыбном рынке "Улицы Дальнего Востока". Здесь можно отведать дальневосточный плов из морепродуктов, уху, рыбные пельмени, чебуреки с крабом, закуски из папоротника, скоблянку с кукумарией, камбалу с овощами и трубочки с минтаем. Представлены и блюда традиционной кухни коренного населения Чукотки из рыбы и оленины, мед, варенье из сосновых шишек, чай и морс из таежных трав и ягод.Вчера также прошла международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". В центре дискуссий - проблема переосмысления ее итогов, опыт Второй мировой войны в контексте исторического образования, сохранение исторической памяти.Впервые на ВЭФ открылась международная дискуссионная платформа, посвященная исследованиям и деловой кооперации в сфере урбанистики - "Росконгресс Урбан Хаб". Площадка призвана стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики.Ее участники начали обсуждать ключевые вопросы градостроительства, влияние качества жилья на демографию и привлечение людей на Дальний Восток, вовлеченность жителей в мастер-планирование. Масштабные проекты требуют согласованной работы: власть формирует правила и устанавливает приоритеты, девелоперы привлекают инвестиции и управляют строительством, урбанисты и архитекторы задают качество среды и долгосрочную устойчивость решений.На полях ВЭФ также пройдет заседание "Клуба губернаторов", посвященное социальной архитектуре развития Дальнего Востока. Принятые несколько лет инструменты и программы реально повышают качество жизни людей: "Дальневосточный гектар", льготная "Дальневосточная ипотека", арендное жилье для врачей и учителей. По единой президентской субсидии модернизируется социальная инфраструктура, идет масштабное преобразование 25 городов ДФО. Участники обсудят эффективность этих инициатив и перспективы их применения в других регионах страны.