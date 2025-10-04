В монастыре в Камешковском районе выгорели 102 квадратных метра.

В общей сложности, 30 человек спасли за минувшие сутки сотрудники МЧС из пожаров во Владимирской области.Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.Так, семерых человек эвакуировали при пожаре в подвале многоквартирного дома в областном центре, на улице Лакина, дом 147 — там предварительно были нарушены правила безопасности при сварочных работах.В Гусь-Хрустальном спасли жителей еще одного многоквартирного дома — на улице Транспортная, 30 человек, среди них было десять детей. Площадь возгорания составила 5 кв.м, однако опасность была для всех реальной.Жилое здание и хозяйственная загорелись в монастыре, расположенном в Придорожном в Камешковском районе Владимирской области. Огонь прошёл 102 кв. м, причина, по данным ведомства, — неисправность печи.Как сообщалось ранее,