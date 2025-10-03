Работы, предусмотренные в рамках первого этапа, включают демонтаж, замену покрытий, электромонтаж и установку сетей связи.

Администрация Гусь-Хрустального Владимирской области вновь объявила тендер на благоустройство набережной городского озера по улице Калинина. Начальная стоимость контракта — 65,1 миллиона рублей. Информация об этом была Это часть Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Интересно, что предыдущий подрядчик из Краснодара, о котором мэр Алексей Соколов объявлял еще в июне, не смог справиться с задачей. Теперь город ищет новые руки: заявки принимаются до 9 октября, победителя выберут 13 октября.