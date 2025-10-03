Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Прокуратура города Владимира провела проверку по коллективному обращению граждан и установила факт грубого нарушения трудовых законодательства в одной из строительных организаций областного центра. Четверо бывших работников компании не были оформлены официально, несмотря на подписанные при трудоустройстве документы.Нарушение вскрылось, когда четверо заявителей решили уволиться из-за систематических задержек заработной платы. При расчете выяснилось, что их трудовые отношения с организацией так и не были оформлены официально. Более того, работодатель отказался выплачивать положенную по закону компенсацию за неиспользованный отпуск, в прокуратуре.В связи с этим прокурор города Владимира обратился в суд с требованием восстановить права работников. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Восстановление нарушенных прав обманутых работников находится на контроле надзорного ведомства.