Старт проекту «СТАРтуем» был дан ещё в 2022 году.

Благодаря инновационному социальному проекту пансионата им. Елизаветы Глинки пожилые граждане и инвалиды стали активными туристами.Социальные проекты Вязниковского пансионата для престарелых и инвалидов им. Е. П. Глинки «Время жить», «Внуки деда», «Деды-непоседы» были высоко оценены на федеральном уровне и рекомендованы министерством к широкому внедрению в учреждениях Владимирской области.ВСЕ НА СТАРТСтарт проекту «СТАРтуем» был дан еще в 2022 году. К этому времени инновационные разработки специалистов пансионата уже получили признание коллег и, что не менее важно, вовлекли его жителей в активное долголетие, разнообразили досуг, добавили ярких красок в привычные будни.В настоящее время уже определены перспективные направления социально-туристической деятельности с учётом особенностей развития нашего региона и составлены графики инклюзивных туристических маршрутов.Социальный проект постоянно совершенствуется. Сейчас одна из главных задач – не только привлечь жителей пансионата к путешествиям и экскурсионным поездкам. Необходимо, чтобы эта деятельность была социально активной, полезной, значимой. Открывая для себя новые точки на карте региона, участники проекта рассказывают о них на страницах социальных сетей, привлекают на экскурсии знакомых, друзей, показывают и рассказывают о новых маршрутах, об их доступности для разных категорий инвалидов.Сотрудники пансионата видят, что туристы «серебряного» возраста и люди с ОВЗ – благодарная и заинтересованная аудитория.«За всю трудовую жизнь не было времени на культурные экскурсии. Теперь с пансионатом навёрстываю», – подобные отзывы оставляют почти все участники проекта.УВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ СЕРДЦЕММногие начинания Вязниковского пансионата им. Е. П. Глинки поначалу казались слишком смелыми, по крайней мере неожиданными. Решение организовать экскурсии для незрячих и слабовидящих людей у некоторых вызывало недоумение, а скептики и вовсе считали идею неисполнимой.Но совместная поездка в Гороховецкий историко-архи¬тек¬турный музей на выставку «Белокаменный образ Руси» членов Вязниковского отделения Общества слепых и слабовидящих, а также слепых жителей пансионата развеяла все сомнения. В экспозиции были представлены 3D-макеты памятников владимиро-суздальского белокаменного зодчества домонгольского периода – Золотых ворот, Успенского собора, Дми¬триевского собора во Владимире, храма Покрова на Нерли, собора Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, цер¬кви Бориса и Глеба в Кидекше и других, а также макеты памятников – бюста Александра Невского, памятников Александру Невскому и Андрею Рублёву во Владимире, Илье Му¬ромцу в Муроме. Эта тактильная экспозиция создана при поддержке Министерства культуры Владимирской области. Особое место на выставке было отведено изданиям из фондов библиотеки с рельефно-графическими иллюстрациями архитектурных памятников и сюжетов каменной резьбы. Для особенных посетителей очень важно было то, что все экспонаты дополнены тифлокомментариями и подписаны шрифтом Брайля.«Спасибо за возможность вновь посещать культурные выставки, узнавать новое и снова «увидеть» руками то, что ранее видел воочию», – такие отзывы, наверное, и есть оценка значимости проекта инклюзивного туризма.ПО МАРШРУТУ – ЗА СЧАСТЬЕМКак вы провожали лето? А вот активные члены ставшего популярным рыбацкого направления проекта «СТАРтуем» закрывали сезон на водоёме с удочками.Турбаза «Чистые пруды» в деревне Федурники Вязниковского района – новая точка на туристической карте проекта. Серебристые окуньки, которых едва успевали вытаскивать, беседа с друзьями и единомышленниками – прекрасный релакс. Но какой же рыбак откажется от соревнования! Поэтому решено было провести турнир между любителями рыбной ловли из пансионата и командой активистов Вязниковского комплексного центра. Опытные рыболовы победили, но для участников проекта «СТАРтуем» наградой стали отличное настроение и счастливые улыбки. А разве этого мало?«Я инвалид-колясочник. Вот уж никогда не думал, что стану заядлым рыбаком! За это лето с пансионатом побывал в четырёх разных рыболовных местах. Теперь знаю, куда и как добраться самостоятельно и с пользой для здоровья провести время» – слова Валентина Г. вдохновляют и других.Взаимодействие пансионата со многими учреждениями района позволяет вовлечь всё больше людей в туристическую активность, причём не только пенсионеров и инвалидов, но и многодетные семьи, а также семьи участников СВО.Шаг за шагом, от экскурсии к экскурсии проект даёт возможность пожилым людям, инвалидам разных категорий самим стать активными туристами и вовлекать в позитивный образ жизни других – в этом особая ценность реализуемого пансионатом социального проекта «СТАРтуем». Важно и то, что проект привлечёт внимание широкой общественности к проблемам туристической инклюзии, призовёт организаторов туристических объектов и маршрутов совершенствовать инфраструктуру для посетителей разных категорий и обеспечивать доступную среду.Сотрудники Вязниковского пансионата им. Е. П. Глинки надеются, что инновационный проект позволит сделать более привлекательными инклюзивные туристические маршруты по Вязниковскому району, и приглашают жителей Владимирской области: «СТАРтуем» вместе!»Поздравляем с Днём пожилого человека всех, кто, несмотря на богатый жизненный опыт, остаётся молод душой, радуется погожим дням, детским улыбкам! Желаем вам неиссякаемого оптимизма, активного долголетия, мудрости и спокойствия! Вы щедро делитесь с молодыми своими знаниями, за что мы вам искренне благодарны.