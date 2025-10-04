Старт проекту «СТАРтуем» был дан ещё в 2022 году.
Благодаря инновационному социальному проекту пансионата им. Елизаветы Глинки пожилые граждане и инвалиды стали активными туристами.
Социальные проекты Вязниковского пансионата для престарелых и инвалидов им. Е. П. Глинки «Время жить», «Внуки деда», «Деды-непоседы» были высоко оценены на федеральном уровне и рекомендованы министерством к широкому внедрению в учреждениях Владимирской области.
ВСЕ НА СТАРТ
Старт проекту «СТАРтуем» был дан еще в 2022 году. К этому времени инновационные разработки специалистов пансионата уже получили признание коллег и, что не менее важно, вовлекли его жителей в активное долголетие, разнообразили досуг, добавили ярких красок в привычные будни.
В настоящее время уже определены перспективные направления социально-туристической деятельности с учётом особенностей развития нашего региона и составлены графики инклюзивных туристических маршрутов.
Социальный проект постоянно совершенствуется. Сейчас одна из главных задач – не только привлечь жителей пансионата к путешествиям и экскурсионным поездкам. Необходимо, чтобы эта деятельность была социально активной, полезной, значимой. Открывая для себя новые точки на карте региона, участники проекта рассказывают о них на страницах социальных сетей, привлекают на экскурсии знакомых, друзей, показывают и рассказывают о новых маршрутах, об их доступности для разных категорий инвалидов.
Сотрудники пансионата видят, что туристы «серебряного» возраста и люди с ОВЗ – благодарная и заинтересованная аудитория.
«За всю трудовую жизнь не было времени на культурные экскурсии. Теперь с пансионатом навёрстываю», – подобные отзывы оставляют почти все участники проекта.
УВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ СЕРДЦЕМ
Многие начинания Вязниковского пансионата им. Е. П. Глинки поначалу казались слишком смелыми, по крайней мере неожиданными. Решение организовать экскурсии для незрячих и слабовидящих людей у некоторых вызывало недоумение, а скептики и вовсе считали идею неисполнимой.
Но совместная поездка в Гороховецкий историко-архи¬тек¬турный музей на выставку «Белокаменный образ Руси» членов Вязниковского отделения Общества слепых и слабовидящих, а также слепых жителей пансионата развеяла все сомнения. В экспозиции были представлены 3D-макеты памятников владимиро-суздальского белокаменного зодчества домонгольского периода – Золотых ворот, Успенского собора, Дми¬триевского собора во Владимире, храма Покрова на Нерли, собора Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, цер¬кви Бориса и Глеба в Кидекше и других, а также макеты памятников – бюста Александра Невского, памятников Александру Невскому и Андрею Рублёву во Владимире, Илье Му¬ромцу в Муроме. Эта тактильная экспозиция создана при поддержке Министерства культуры Владимирской области. Особое место на выставке было отведено изданиям из фондов библиотеки с рельефно-графическими иллюстрациями архитектурных памятников и сюжетов каменной резьбы. Для особенных посетителей очень важно было то, что все экспонаты дополнены тифлокомментариями и подписаны шрифтом Брайля.
«Спасибо за возможность вновь посещать культурные выставки, узнавать новое и снова «увидеть» руками то, что ранее видел воочию», – такие отзывы, наверное, и есть оценка значимости проекта инклюзивного туризма.
ПО МАРШРУТУ – ЗА СЧАСТЬЕМ
Как вы провожали лето? А вот активные члены ставшего популярным рыбацкого направления проекта «СТАРтуем» закрывали сезон на водоёме с удочками.
Турбаза «Чистые пруды» в деревне Федурники Вязниковского района – новая точка на туристической карте проекта. Серебристые окуньки, которых едва успевали вытаскивать, беседа с друзьями и единомышленниками – прекрасный релакс. Но какой же рыбак откажется от соревнования! Поэтому решено было провести турнир между любителями рыбной ловли из пансионата и командой активистов Вязниковского комплексного центра. Опытные рыболовы победили, но для участников проекта «СТАРтуем» наградой стали отличное настроение и счастливые улыбки. А разве этого мало?
«Я инвалид-колясочник. Вот уж никогда не думал, что стану заядлым рыбаком! За это лето с пансионатом побывал в четырёх разных рыболовных местах. Теперь знаю, куда и как добраться самостоятельно и с пользой для здоровья провести время» – слова Валентина Г. вдохновляют и других.
Взаимодействие пансионата со многими учреждениями района позволяет вовлечь всё больше людей в туристическую активность, причём не только пенсионеров и инвалидов, но и многодетные семьи, а также семьи участников СВО.
Шаг за шагом, от экскурсии к экскурсии проект даёт возможность пожилым людям, инвалидам разных категорий самим стать активными туристами и вовлекать в позитивный образ жизни других – в этом особая ценность реализуемого пансионатом социального проекта «СТАРтуем». Важно и то, что проект привлечёт внимание широкой общественности к проблемам туристической инклюзии, призовёт организаторов туристических объектов и маршрутов совершенствовать инфраструктуру для посетителей разных категорий и обеспечивать доступную среду.
Сотрудники Вязниковского пансионата им. Е. П. Глинки надеются, что инновационный проект позволит сделать более привлекательными инклюзивные туристические маршруты по Вязниковскому району, и приглашают жителей Владимирской области: «СТАРтуем» вместе!»
Поздравляем с Днём пожилого человека всех, кто, несмотря на богатый жизненный опыт, остаётся молод душой, радуется погожим дням, детским улыбкам! Желаем вам неиссякаемого оптимизма, активного долголетия, мудрости и спокойствия! Вы щедро делитесь с молодыми своими знаниями, за что мы вам искренне благодарны.